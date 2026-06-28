Desmienten falsa campaña sobre el destino de menores víctimas de los sismos

CIUDAD MCY.- El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), a través de un comunicado, desmintió las falsas informaciones publicadas en redes sociales referentes a los destinos de los niños víctimas de los fuertes sismos y aclaró que bajo ninguna circunstancia son entregados a desconocidos.

El sistema rector para la protección de los infantes señaló que trabajan coordinadamente con las demás instituciones afines del país para garantizar el bienestar físico y mental de los niños víctimas de los eventos sísmicos, quienes han tenido un cuidado especial es estos momentos.

El Idenna recalcó que ninguna niña, niño o adolescentes están desasistidos en centros de salud o refugios dispuestos para la atención de las personas, a la par de indicar que trabajan para lograr la reunificación de las familias, la cual es realizada obligatoria y exclusivamente con padres o representantes legales, una vez efectuado la verificación de identidad.

La institución reafirma el compromiso incondicional con el cuidado de los niños, motivo por el cual laboran incansablemente en su regreso digno a sus hogares , por tal razón hacen un llamado a la calma al pueblo venezolano y a no permitir dejarse vulnerar por el miedo o la desinformación en la actual contingencia.

FUENTE: VTV

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