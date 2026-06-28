Onda tropical número 20 genera lluvias de intensidad variable en el país

CIUDAD MCY.- El desplazamiento de la onda tropical número 20 sobre el oriente de Venezuela y su interacción directa con la Zona de Convergencia Intertropical generará mantos nubosos con precipitaciones y chubascos dispersos en gran parte del territorio nacional, unas condiciones meteorológicas de cuidado que podrían complicar las labores de asistencia en las regiones afectadas por los recientes terremotos, según reportó en su informe oficial el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.

A traves de la red social Instagram, las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) detalló que durante las horas de la mañana predominará un cielo parcialmente nublado a fragmentado con lluvias dispersas en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Miranda, el sur de Aragua, Llanos Centrales y Occidentales, los Andes y el sur del Zulia, áreas geográficas donde se prevé un incremento paulatino de la nubosidad hacia la tarde y noche con precipitaciones de intensidad variable que podrían alcanzar las zonas montañosas de la Región Central.

Del mismo modo, las autoridades del organismo meteorológico resaltaron que la nubosidad fragmentada predominará durante la mañana en la Gran Caracas con la presencia de lloviznas aisladas en las zonas montañosas del estado Miranda, y a partir del mediodía debido al aumento de mantos nubosos asociados a precipitaciones de intensidad variable.

FUENTE:VTV

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