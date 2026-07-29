Desplegada jornada de atención integral en Montaña Fresca

El abordaje trascendió la agenda institucional formal para convertirse en un espacio de diálogo empático, enfocado en diagnosticar las necesidades educativas particulares de jóvenes y adultos en sus propios hogares

CIUDAD MCY.- A través de una jornada social multisectorial y un abordaje casa por casa, representantes de la Secretaría de Educación del estado Aragua y miembros del Plan Bachiller, realizaron un despliegue de inclusión educativa en la Comuna Redoma del Obelisco, ubicada específicamente en el sector Montaña Fresca del municipio Girardot.

Durante la actividad, coordinada entre la Autoridad Única de Educación, Leira Suarez y el Plan Bachiller, los habitantes del sector accedieron a servicios de peluquería, manicure, orientación psicológica, atención de salud y actividades recreativas diseñadas para el esparcimiento de niños y jóvenes.

Cabe destacar que, la máxima autoridad de educación en la entidad en su red social Instagram, resaltó que esta iniciativa estuvo orientada a fortalecer la identidad, la esperanza y la justicia social en la entidad, enmarcada en el Plan de la Aragüeñidad que impulsa la gobernadora Joana Sánchez.

De la misma forma, la Autoridad de Educación realizó un recorrido casa por casa para reunirse directamente con las familias abrigadas en el sector.

Este levantamiento de información en territorio tuvo como propósito garantizar la inserción y permanencia de niños y jóvenes del sector en el sistema educativo público, fortaleciendo el tejido comunitario y asegurando la cobertura de los programas de protección social.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

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