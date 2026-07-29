Plan de Vialidad abarca más del 35% en el territorio Aragüeño

Con el fin de poder garantizar arterias viales seguras para transeúntes y conductores se han logrado avanzar utilizando un total de 1.200 toneladas de asfalto en las calles

CIUDAD MCY.- Como parte del Plan de Vialidad 2026, este miércoles continuaron las labores de repavimentación y bacheo de la carretera nacional Cagua – La Villa, jornada que contó con la presencia del presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo y el alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy.

En el marco de esta jornada de asfaltado, el presidente del ente regional declaró que, con la finalidad de garantizar vías más seguras en la entidad, se ha colocado el 35% del total de 15 mil toneladas de asfalto que fueron acordadas a entregar por parte del Ministerio de Transporte.

Rozo declaró que en la actualidad se han vertido más de 2.500 toneladas en la carretera Magdaleno – Güigüe, mientras que en la nacional Cagua – La Villa se han utilizado un total de 1.200 toneladas y se sumará más material asfáltico durante todo el mes de agosto en arteria vial.

Por otra parte, el ingeniero Rozo destacó que han venido trabajando también en la vialidad que conduce hacia las costas de Aragua, en Mariño y en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas se encuentran desplegados en todo el territorio del estado Aragua.

Estas jornadas han contado con el apoyo de la presidenta Delcy Rodríguez, el ministro Francisco Garcés, la Vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez y en conjunto con el alcalde de Sucre, Wilson Coy.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

FOTOS: PRENSA GBA