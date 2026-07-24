Desplegado abordaje integral para personas con discapacidad en Las Tejerías

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de consolidar el escudo de protección social luego de la contingencia sísmica ocurrida en el país y brindar una respuesta oportuna a los sectores más vulnerables de la población, el Sistema Público Nacional de Salud desplegó un abordaje integral casa a casa en el municipio Santos Michelena. La actividad priorizó la asistencia clínica de personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad extrema.

Este despliegue se ejecuta bajo las directrices estratégicas orientadas por la presidenta Delcy Rodríguez, a través de las líneas asistenciales del Plan “Venezuela Renace”. Bajo la coordinación técnica del ministro de Salud, Carlos Alvarado, el operativo se materializó gracias al trabajo de campo articulado por la gobernadora Joana Sánchez en total sintonía con las instituciones del Estado.

La organización y el despliegue estuvieron coordinados de forma conjunta por Zujayla Hamad, directora regional de Salud Integral para Personas con Discapacidad de Aragua; Katiuska Rodríguez, adjunta a dicha dirección, y Nayelis Bello, coordinadora del Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad (CAIPcD) Aragua. Asimismo, el equipo multidisciplinario contó con el acompañamiento activo de representantes de la Alcaldía de Las Tejerías, del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis) y de la Fundación Misión José Gregorio Hernández.

ABORDAJE DOMICILIARIO EN CURIEPE

La jornada médica se desarrolló en el sector Curiepe, perteneciente a la Comuna «La Puerta de Aragua 2018». El equipo de especialistas de la salud recorrió casa por casa la comunidad para atender de manera personalizada a pacientes vulnerables en condición de cama y a personas con discapacidad que presentan movilidad reducida. Durante las visitas residenciales, el personal médico valoró el estado físico de los ciudadanos, realizó un censo formal de necesidades, captó nuevos casos de atención prioritaria y garantizó consultas de salud directa e insumos de forma totalmente gratuita.

Todo este plan especial de contingencia institucional se ejecutó bajo la premisa de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y el lema: «Trabajamos para quien más nos necesita».

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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