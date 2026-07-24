Realizadas 459 cirugías gratuitas de cataratas en Aragua durante primer semestre del 2026

CIUDAD MCY.- Un balance positivo para la salud pública regional consolidó el estado Aragua al registrar un total de 459 cirugías de cataratas totalmente gratuitas durante el primer semestre del año. Esta cifra se alcanzó gracias al despliegue unificado de los dos centros públicos especializados en esta disciplina en la entidad: el Servicio de Oftalmología del Hospital Central de Maracay (HCM), que ejecutó 158 intervenciones, y el Centro Oftalmológico Regional de Aragua (CORA), donde se materializó el resto de los procedimientos quirúrgicos.

Este logro asistencial forma parte de las políticas de protección y justicia social orientadas por la presidenta Delcy Rodríguez, a través de las directrices del Plan “Venezuela Renace”. Bajo la coordinación nacional del ministro de Salud, Carlos Alvarado, el programa ha tomado fuerza gracias al trabajo articulado de la gobernadora Joana Sánchez con el equipo multidisciplinario de la Corporación de Salud (Corposalud) para dar respuesta oportuna a los casos reportados mediante la VenApp del 1×10 del Buen Gobierno.

El balance semestral incluyó la reciente ejecución de una jornada en los quirófanos del HCM, donde ocho pacientes recuperaron plenamente su visión tras ser intervenidos mediante la avanzada técnica de facoemulsificación. Estas cirugías fueron realizadas de manera profesional por un equipo médico integrado por los doctores Víctor Santander, Nina Ascanio y Josive Cordero, quienes contaron con el soporte técnico del Programa Regional de Salud Visual de Corposalud para garantizar la colocación de lentes intraoculares e insumos médicos sin costo alguno.

Perla Barreto, coordinadora regional del Programa de salud Visual, ofreció detalles sobre la operatividad del sistema de captación y resolución de patologías oculares. «Gracias a la plataforma del 1×10 del Buen Gobierno y a la dotación constante de insumos por parte del Ministerio de Salud, hemos logrado consolidar de forma exitosa estas 459 cirugías de cataratas entre el HCM y el CORA, devolviendo el bienestar a cientos de familias aragüeñas que antes no podían costear estos procedimientos en el sector privado», detalló la coordinadora.

Por su parte, la autoridad única de salud de Aragua, Yosmary Lombano, enalteció el inmenso impacto humano y social que representa para un ciudadano recuperar la capacidad de ver y valerse por sí mismo en esta época de contingencia nacional. «Devolver la vista a un ser humano es uno de los actos de amor y de justicia social más puros que puede realizar la Revolución Bolivariana. A través del Plan Venezuela Renace, avanzamos en esta etapa de reconstrucción de las realidades familiares y de las capacidades de nuestros hospitales”, puntualizó.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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