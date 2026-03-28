Desplegado “Corredor Violeta” para Abuelos de la Patria en Libertador

La jornada, enmarcada en las políticas de la 4T Transformación, brindó una atención multidimensional a los adultos mayores de la Comuna “Agrourbana Camino a la Victoria” de la localidad.

CIUDAD MCY.- Cumpliendo con las líneas de acción social orientadas por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, este viernes se llevó a cabo un despliegue masivo del «Corredor Violeta» en la Cancha Múltiple de La Croquera.

La jornada, enmarcada en las políticas de la 4T Transformación Social, liderada por Gipsy Colmenares, brindó una atención multidimensional a los adultos mayores de la Comuna “Agrourbana Camino a la Victoria”.

Esta iniciativa, que nació originalmente en el municipio Santiago Mariño como un modelo de protección social directa, inicia ahora su expansión por los 18 municipios de la entidad aragüeña, con el objetivo de territorializar la justicia social y el bienestar de los sectores más vulnerables.

ROSTRO HUMANO Y COMPROMISO POLÍTICO

Durante la actividad, que contó con el acompañamiento del diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, junto a concejales de la patria de la jurisdicción, los asistentes recibieron servicios de medicina especializada, asesoría psicosocial y orientación legal.

Asimismo, el Instituto Nacional de Nutrición (INN) estuvo presente garantizando la evaluación y el beneficio de alimentación complementaria para asegurar la salud nutricional de los presentes.

Uno de los puntos más destacados fue la jornada de estética y cuidado personal. Mientras los jóvenes de la Misión Robert Serra atendieron con mística y alegría barbería para los abuelos, el equipo del Instituto de la Mujer Aragua (IMA) se volcó a consentir a las abuelas con servicios de manicura, diseño de cejas, aplicación de tinte, corte de cabello y secado.

“ACTO DE RESISTENCIA Y RETRIBUCIÓN”

Por su parte, la secretaria del para la 4ta Transformación Social y autoridad única para Asuntos de la Mujer, Gipsy Colmenares, destacó la importancia política y emocional de estos despliegues.

«Estamos aquí, en el corazón de Palo Negro, cumpliendo un mandato de amor de nuestra gobernadora Joana Sánchez. El Corredor Violeta no es solo una jornada de servicios; es un acto de resistencia y de retribución hacia quienes han dado su vida por esta Patria. Ver a una abuela, a un abuelo atendido por nuestras mujeres del Instituto de la Mujer Aragua, por la juventud de Robert Serra o solo ver a una abuela sonreír mientras la consentimos con su estética, es la prueba de que en Aragua la política tiene rostro humano y se siente en el abrazo».

Continuó Colmenares: «desde la 4ta Transformación Social, estamos consolidando un modelo de gestión que no se queda en la oficina, sino que camina el territorio. Hoy Libertador se viste de violeta para decirles a nuestros adultos mayores que no están solos, que la Revolución bolivariana es su casa y su resguardo».

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano de Aragua reafirma su compromiso con la Suprema Felicidad Social, garantizando que las políticas de protección lleguen de forma gratuita y eficiente a cada rincón de la geografía regional.

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