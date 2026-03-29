Jornada de distribución de gas benefició a mil 200 familias en FLA

Líderes de las comunidades garantizaron que cada hogar recibiera la atención del vital servicio de combustible.

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por garantizar el bienestar social, se llevó a cabo una exitosa jornada de distribución de gas licuado de petróleo (GLP) en la Comuna “Manuelita Sáenz”, ubicada en la parroquia Santa Rita del municipio Francisco Linares Alcántara, iniciativa que permitió atender de forma directa y eficiente a 1.200 familias de la zona, reafirmando el compromiso del gobierno regional con el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos esenciales para la comunidad.

El despliegue fue impulsado bajo la gestión de la vocera del Poder Popular ante la gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en línea con las orientaciones de la presidenta (E), Delcy Rodríguez. Ambas autoridades destacaron que estas acciones forman parte de un plan estratégico diseñado para optimizar los ciclos de atención y dar respuesta inmediata a las solicitudes del pueblo organizado, eliminando intermediarios y agilizando la logística de entrega.

Durante la actividad, se enfatizó que este tipo de operativos no solo cumplen con una necesidad básica, sino que representan un avance real en la consolidación de la Segunda Transformación (2T) ciudades humanas para el buen vivir. Durante la jornada estuvieron presentes los líderes comunitarios de la Comuna mencionada, clave para garantizar que el beneficio llegara casa por casa, dignificando la calidad de vida de los habitantes de Francisco Linares Alcántara.

Finalmente, las autoridades ratificaron su compromiso de continuar trabajando por y para el pueblo, asegurando que estas jornadas se mantendrán de forma progresiva en otras parroquias del estado Aragua. Con el fortalecimiento de los servicios públicos como prioridad, se busca potenciar el desarrollo integral de las comunidades y garantizar la estabilidad social en cada territorio.

ELIMAR PÉREZ

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