Despliegan jornada de atención social «casa por casa» en Urdaneta tras recientes sismos

Un equipo de profesionales médicos se trasladó directamente a los hogares del municipio para brindar chequeo médico preventivo a la ciudadanía

CIUDAD MCY.- Con el firme objetivo de garantizar y acercar la asistencia directa al seno de las comunidades, se desarrolló una amplia jornada de atención social en el municipio Urdaneta, brindando respuesta oportuna a la población tras los fuertes sismos registrados en el país el pasado 24 de junio.

​El abordaje multidisciplinario estuvo encabezado por el equipo de Seguridad Ciudadana, en articulación con el frente político municipal de la localidad.

El eje central de esta movilización fue constatar, de primera mano, el estado de salud integral de los ciudadanos luego de la contingencia por el evento natural.

Durante el despliegue, un equipo de profesionales médicos se trasladó directamente a los hogares del municipio, donde brindaron chequeo médico preventivo, evaluación de las condiciones de salud post-sismo y acompañamiento solidario a los vecinos de las distintas comunidades.

​Finalmente cabe destacar que este despliegue territorial reafirma el compromiso de los equipos de prevención y las fuerzas vivas del municipio con la protección integral de la ciudadanía.

Al llevar la atención directamente a los hogares se facilita el acceso a la salud, se evalúan posibles riesgos comunitarios y se fortalece el apoyo humanitario en momentos de contingencia nacional.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA