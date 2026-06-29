GBA intensifica labores de campo en Tovar con envío de maquinaria pesada

A las más de 30 cuadrillas de diversas instituciones que ya se encuentran activas en las zonas afectadas, se suma este nuevo equipamiento técnico que agilizara el despeje de vías y la acumulación de escombros

CIUDAD MCY.- Tras los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de junio aproximadamente a las 6:10 de la tarde, el Gobierno Bolivariano de Aragua se ha desplegado desde el primer día en el territorio con el firme propósito de garantizar la seguridad de los ciudadanos y avanzar con rapidez en la recuperación de las zonas afectadas, con especial atención en el municipio Tovar.

​Para reforzar e intensificar los trabajos de campo, y siguiendo las orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, junto a la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga, y el presidente de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), Edison Gutiérrez, coordinaron el envío de un importante lote de maquinaria pesada a la Colonia Tovar.

A las más de 30 cuadrillas de diversas instituciones que ya se encuentran activas en las zonas afectadas, se suma este nuevo equipamiento técnico para acelerar las maniobras de limpieza, entre las que se encuentran: retroexcavadoras, minishowers, ​montacargas y herramientas especializadas de corte y remoción.

​En ese sentido, de acuerdo con las declaraciones el presidente de Vías de Aragua, estos implementos permitirán continuar descongestionando las vías que actualmente presentan derrumbes y acumulación de escombros.

​“Desde el día uno hemos estado trabajando con nuestras cuadrillas, con diferentes maquinarias, tratando pues de limpiar todo lo que es el escombro en las diferentes vialidades hacia Caracas, hacia Miranda, hacia Puerto Maya, y estas máquinas van con la finalidad de seguir intensificando esos trabajos”, señaló Gerardo Rozo.

​LLAMADO A LA CALMA

​La autoridad regional aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de tranquilidad a toda la colectividad coloniera tras la emergencia generada por este evento natural.

​“Pedimos a toda la población de Tovar que se mantenga en calma y que confíe en el gobierno revolucionario del estado Aragua. Vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo desde el primer día para asegurar y garantizar la transitabilidad segura de todas las vías del municipio”, enfatizó el presidente de Vías de Aragua.

​Finalmente, el directivo de la cartera de vialidad de la entidad subrayó que todo el equipo multidisciplinario continuará desplegado en el sitio, realizando los levantamientos técnicos correspondientes y ejecutando planes de mitigación de riesgo para atender de forma inmediata cualquier situación.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA