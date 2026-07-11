Despliegan jornada recreativa para niños afectados en El Paraíso

CIUDAD MCY.- Se llevó a cabo una jornada recreativa para atender a los niños y niñas afectados que se encuentran alojados en el campamento transitorio de la Unidad Educativa Nacional Edoardo Crema, en El Paraíso, Distrito Capital.

Durante la actividad, los pequeños vivieron una experiencia única, diseñada para regalarles sonrisas y herramientas para el mañana a través del juego, la innovación y el encuentro.

Estas dinámicas combinaron lo mejor del conocimiento y el bienestar. Por un lado, incluyeron emocionantes sesiones de robótica educativa que despertaron su curiosidad científica; por el otro, los niños recibieron clases de taichí y yoga que les brindaron un espacio de paz, equilibrio y contención emocional.

A través de la cuenta en Instagram del programa Semilleros Científicos, resaltaron que “la ciencia educa, sana y transforma”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA