Ruta de la Esperanza llegó al campamento transitorio del Liceo Andrés Bello

CIUDAD MCY.- Desde el Liceo Andrés Bello en Caracas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, aseguró que el Gobierno nacional ha atendido de forma integral al pueblo venezolano, especialmente a los niños, niñas y adolescentes como población más vulnerable, a través de la Ruta de la Esperanza.

Indicó que desde el área cultural han sido desplegados todos los recursos disponibles, como el sistema de orquestas, artes circenses, jornadas de pintura y lectura, así como obras de teatro para regalar dignidad y esperanza a las familias afectadas a través de más de cuatro mil actividades recreativas y culturales.

Asimismo, el ministro del Poder Popular para la Agricultura, Vladimir Padrino, destacó la suma de voluntades del Gobierno Bolivariano, dirigido por la presidenta Delcy Rodríguez, para llegar a cada una de las personas afectadas a través del acompañamiento integral en todos los Campamentos Transitorios.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos para que esa transitoriedad sea lo más feliz posible”, aseguró Padrino, quien expresó que el objetivo es que las familias regresen a sus hogares con la gran expresión de solidaridad y cohesión que ha demostrado el pueblo venezolano a pesar de todas las adversidades.

FUENTE: VTV

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