Despliegan maquinaria pesada tras registrarse derrumbes en la carretera hacia Choroní

El paso vehicular permanece abierto con restricciones, por ello, las autoridades instan a los conductores a transitar con extrema precaución

CIUDAD MCY.- La Alcaldía del municipio Girardot informó que se mantiene un despliegue continuo de maquinaria pesada en la carretera que conduce hacia la población costera de Choroní, con el objetivo de garantizar el despeje de la vía tras contabilizarse un total de 44 derrumbes en diferentes puntos del trayecto vial.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el ente municipal a través de sus redes sociales (@alcaldiadgirardot), los equipos ya se encuentran activos en las zonas afectadas realizando las labores de remoción de sedimentos, rocas y material vegetal que obstaculizan el libre tránsito.

A pesar de las afectaciones causadas, la Alcaldía aclaró que, el acceso hacia Choroní se mantiene abierto bajo una modalidad de paso restringido.

LUZ MARINA CARRERA

FOTO CORTESÍA