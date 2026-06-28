Delegación mexicana de búsqueda y rescate fue recibida en BAEL

CIUDAD MCY.-Luego del evento telúrico que sacudió a gran parte de Venezuela durante la tarde de este pasado 24 de junio, la noche de este jueves la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, en compañía de autoridades civiles y militares dieron la bienvenida al continente de rescatistas provenientes de México que apoyarán en las labores que se vienen realizando en distintas zonas del país desde la noche de ayer.
El contingente mexicano fue recibido en la Base Aérea El Libertador de Palo Negro, lugar desde donde la gobernadora de Aragua extendió sus palabras de agradecimiento a la presidenta del mencionado país, Claudia Sheinbaum por tan noble gesto con Venezuela.
»En nombre del pueblo venezolano y la presidenta Delcy Rodríguez hemos recibido desde el estado Aragua a la delegación de búsqueda y salvamento que ha enviado la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las zonas afectadas por los recientes terremotos presentados en el país… ¡Gracias México!» expresó Joana Sánchez a través de sus redes sociales.
De esta forma, está delegación de México se suma a la de El Salvador que horas antes también había arribado a territorio venezolano para ser parte de las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que sacudió al estado Aragua y otras entidades el país a las 6:06 de la tarde de este reciente 24 de junio.
YLAI OLMOS CASTILLO | CIUDAD MCY
FOTOS: CORTESÍA