Delegación mexicana de búsqueda y rescate fue recibida en BAEL

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‎CIUDAD MCY.-Luego del evento telúrico que sacudió a gran parte de Venezuela durante la tarde de este pasado 24 de junio, la noche de este jueves la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, en compañía de autoridades civiles y militares dieron la bienvenida al continente de rescatistas provenientes de México que apoyarán en las labores que se vienen realizando en distintas zonas del país desde la noche de ayer.

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‎El contingente mexicano fue recibido en la Base Aérea El Libertador de Palo Negro, lugar desde donde la gobernadora de Aragua extendió sus palabras de agradecimiento a la presidenta del mencionado país, Claudia Sheinbaum por tan noble gesto con Venezuela.

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‎»En nombre del pueblo venezolano y la presidenta Delcy Rodríguez hemos recibido desde el estado Aragua a la delegación de búsqueda y salvamento que ha enviado la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las zonas afectadas por los recientes terremotos presentados en el país… ¡Gracias México!» expresó Joana Sánchez a través de sus redes sociales.

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‎De esta forma, está delegación de México se suma a la de El Salvador que horas antes también había arribado a territorio venezolano para ser parte de las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que sacudió al estado Aragua y otras entidades el país a las 6:06 de la tarde de este reciente 24 de junio.

YLAI OLMOS CASTILLO | CIUDAD MCY

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‎FOTOS: CORTESÍA