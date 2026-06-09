Despliegue de asfaltado dignifica a Caña de Azúcar

CIUDAD MCY.- El Plan de Asfaltado Nacional avanza con total éxito en el estado Aragua gracias a la articulación perfecta entre los tres niveles de gobierno. La gobernadora Joana Sánchez, en compañía del alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suárez, encabezó el despliegue en la avenida 5 del sector 6 de Caña de Azúcar.

Durante este recorrido junto a la comunidad, se constató la colocación de 320 toneladas de asfalto en este punto específico, las cuales forman parte de un macro despliegue que ya supera las 1.300 toneladas distribuidas en la jurisdicción. Este esfuerzo institucional es un compromiso asumido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios.

El alcalde Brullerby Suárez resaltó la importancia de este abordaje integral que se ejecuta junto al Ministerio de Obras Públicas. El mandatario local explicó que el deterioro de la vialidad en la zona fue consecuencia de obras previas de gran envergadura, donde se ejecutó la sustitución de colectores de aguas servidas y mejoras sustanciales en el sistema de agua potable.

«Afortunadamente, gracias al Gobierno Bolivariano, ahora el sector cuenta con servicios públicos óptimos y entramos en esta fase de recuperación vial masiva. Esto no es inteligencia artificial, esto es una realidad concreta: en el sector 6 ya no hay huecos», enfatizó Suárez. Asimismo, anunció que las cuadrillas se desplegarán simultáneamente en los sectores 3, 4, 8 y 10, así como en José Félix Ribas, para garantizar la recuperación total de la vialidad.

Los habitantes de la zona manifestaron su profunda alegría por la transformación de sus calles. La señora Juana Martínez, con 50 años residiendo en la comunidad, calificó como extraordinarios los avances y felicitó el impecable acabado de la obra desde el bloque 1 hasta el bloque 45.

Por su parte, el joven Gustavo Domínguez recordó emocionado que el sector tenía una deuda histórica de 47 años esperando por una colocación de manta asfáltica de este nivel. Ambos líderes vecinales coincidieron en que solo a través de la organización del poder popular y el trabajo en conjunto con la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Suárez se logran consolidar estas importantes victorias comunales.

PRENSA ALCALDÍA BOLIVARIANA MBI

FOTOS: CORTESÍA