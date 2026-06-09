Más de 900 beneficios de salud recibieron habitantes de La Candelaria

CIUDAD MCY.- En cumplimiento de las líneas estratégicas y de justicia social contempladas en el Plan por la Salud y la Vida 2026, el Gobierno de Aragua garantizó la atención integral de 216 habitantes del sector La Candelaria, en el municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua. La jornada comunitaria registró un total de 902 beneficios de salud.

Durante el abordaje donde confluyeron diversos organismos del Estado y las Misiones de la Patria, la Corporación de Salud de Aragua (Corposalud) asumió el compromiso sanitario para asegurar la gratuidad y el acceso universal a la salud. En total, se registraron 216 consultas médicas especializadas que abarcaron áreas de medicina general, pediatría, geriatría, odontología, dermatología, optometría y oftalmología, además de la captación y evaluación de personas con discapacidad.

Yosmary Lombano, autoridad única de salud de Aragua, destacó que esta movilización forma parte del reimpulso del sistema asistencial público. «A través del Plan Salud y Vida 2026 estamos llevando salud a cada rincón de Aragua. A pesar de las agresiones y sanciones financieras contra la Patria, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y nuestra gobernadora Joana Sánchez, vocera de la Aragüeñidad transforman los recursos del país en bienestar directo para el pueblo, garantizando que el derecho sea una realidad palpable en nuestras comunidades», aseveró Lombano.

Los equipos médicos y de enfermería realizaron 89 pesquisas diagnósticas de talla, peso y control de hipertensión arterial. Asimismo, los asistentes contaron de forma gratuita con servicios especializados de laboratorio clínico, jornadas de desparasitación infantil y de adultos y la entrega gratuita de 520 unidosis de medicamentos, cubriendo de esta manera el ciclo completo de atención que estipula la política de protección social del Ejecutivo nacional.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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