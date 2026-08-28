Deyna Castellanos: El trabajo para llegar al Mundial aún no está listo

CIUDAD MCY.- A seis meses de la fase final del repechaje mundialista, Deyna Castellanos indicó que Venezuela aún tiene trabajo por hacer. La capitana de la selección absoluta femenina dijo este 27 de agosto que, si bien llegar al playoff es histórico, la Vinotinto tiene como objetivo jugar la Copa del Mundo 2027 en Brasil.

«En sí, es algo muy especial, pero el trabajo no está listo todavía. Así es como lo vemos», declaró Castellanos en el podcast The Recap Show. En el episodio publicado este jueves, hizo énfasis en que Venezuela aún no puede sentirse satisfecha. «No podemos tocar el sueño todavía porque no lo tenemos», insistió.

«Tenemos un juego que pudiera cambiar la historia de mi país», explicó Castellanos. La venezolana recordó que ni la selección mayor masculina ni la femenina han clasificado a un Mundial. «Nosotras estamos vivas todavía, ya hicimos historia», agregó.

A LA ESPERA DEL RIVAL

Al ser consultada por el adversario de Venezuela en el repechaje, Castellanos contó que aún no está definido. «Jugaremos en Brasil, pero aún no sabemos contra quién, debido a que todavía se están jugando las Eliminatorias en otras confederaciones», dijo.

La primera fase preliminar está pautada entre el 24 de noviembre y 5 de diciembre. Cuando se definan los equipos para la fase final, esta se jugará entre el 23 de febrero y 6 de marzo del próximo año. El Mundial 2027 arranca el 24 de junio.

FUENTE : EL NACIONAL

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