Venezolana Sabrina Baumgartner escaló a toda velocidad en Brasil

CIUDAD MCY.- La escaladora venezolana Sabrina Baumgartner se colgó la medalla de bronce en la categoría velocidad femenina del Campeonato Panamericano de escalada de velocidad, celebrado los días 22 y 23 de agosto en Curitiba, Brasil, tras establecer un nuevo récord nacional.

Portando el dorsal 29, Baumgartner inició su participación en la ronda clasificatoria con un registro de 7.89 segundos en el carril A, posteriormente, mejoró sustancialmente su tiempo en la vía B al detener el cronómetro en 7.58 segundos, marca que se convirtió en el nuevo récord nacional de Venezuela en la modalidad.

La criolla avanzó a las llaves de eliminación directa, donde mantuvo su buen ritmo competitivo, así como en los cuartos de final donde registró 7.80 segundos, resultado que le permitió avanzar a las semifinales, instancia en la que marcó 7.98 segundos.

Finalmente, en la disputa por el tercer lugar, conocida como Small Final, Baumgartner sacó a relucir su velocidad y experiencia para detener el reloj en 8.82 segundos y superar a la canadiense Aleya Morin, quien finalizó con 9.36 segundos, así aseguró la medalla de bronce y subió al podio de esta competencia.

PASIÓN DEPORTIVA

Tras su actuación, Baumgartner destacó la exigencia y la emoción que representa competir en esta disciplina. “Una competencia increíble, nunca me voy a cansar de este deporte. Me voy contenta con el resultado, sé que pudo haber sido mejor, pero la escalada de velocidad es impredecible, un pequeño error hace que todo cambie en un segundo. Solo queda seguir entrenando”.

La atleta también dedicó su conquista a quienes la acompañan en su camino deportivo, especialmente a su familia.

“Quiero dar las gracias a mi familia, que siempre me apoya en todo, sin ella esto no hubiera sido posible”.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : REFERENCIAL