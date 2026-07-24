Día de la Armada Bolivariana : hombres y mujeres por una patria libre y soberana

CIUDAD MCY.- El 24 de julio se celebra el Día de la Armada Nacional Bolivariana debido a que en 1823 se libró la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. En ella se enfrentó a las escuadras del Almirante José Prudencio Padilla y las del comandante español Laborde, quienes tras un intenso combate, el ímpetu y valentía de los patriotas criollos, tuvieron que capitular y emprender la retirada. Esto selló la independencia definitiva de nuestra gloriosa patria. Por tal razón desde esta gesta se rinde homenaje a la Armada.

La Armada de la República Bolivariana de Venezuela es el componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana encargado de asegurar la defensa naval y el cumplimiento de la Constitución y las leyes, cooperar en el mantenimiento del orden interno y participar activamente en el desarrollo nacional, a fin de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad de los espacios acuáticos de la Nación.

Actualmente la Armada de Venezuela cuenta con cinco Comandos Operativos: Comando de la Escuadra, Comando de la Infantería de Marina, Comando de la Aviación Naval, Comando de Guardacostas y Comando Fluvial.

Cada uno de ellos dotado de unidades modernas y hombres eficientemente preparados con el fin de ejecutar sus misiones satisfactoriamente en el tiempo requerido.

La Armada también cuenta con el Buque Oceanográfico ARV. “PUNTA BRAVA” (BO-11), el cual está dotado de los equipos científicos más recientes para el estudio oceanográfico de nuestro mar territorial, lo que constituye un gran aporte para el cumplimiento de la misión asignada a nuestra Fuerza Armada.

FUENTE : CON EL MAZO DANDO

FOTO : CORTESÍA