Presidenta Rodríguez enaltece legado de Simón Bolívar a 243 años de su natalicio

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, enalteció este 24 de julio el legado histórico y emancipador del Libertador Simón Bolívar, con motivo de cumplirse este viernes los 243 años del natalicio del Padre de la patria.

A través de un mensaje publicado en su canal oficial de Telegram, la jefa de Estado resaltó que “honrar a Bolívar es mantener vivo el amor y el compromiso inquebrantable por una nación cada día más próspera unida y de felicidad social”.

“Hereder@s de su gloria y grandeza, conmemoramos el natalicio del Padre Libertador Simón Bolívar, cuyo legado de libertad, unidad y justicia sigue guiando el rumbo de Venezuela. Hoy también honramos a la Armada Nacional Bolivariana en memoria de la heroica Batalla Naval del Lago de Maracaibo, símbolo de nuestra independencia”, enalteció Rodríguez.

Igualmente, adjuntó a la publicación un material audiovisual que refleja la gesta emancipadora de Simón Bolívar para liberar a Venezuela y cinco países de Suramérica del yugo del otrora imperio español.

Más allá del campo de batalla, el Libertador fue un pensador de vanguardia, legislador y filósofo del derecho. Sus documentos fundamentales heredaron una doctrina basada en la igualdad civil, el imperio de la ley, y la educación popular como base de la libertad, destaca el material.

Nacido en Caracas, el 24 de julio de 1783, con el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, esta figura de la historia universal dejó un legado político en los países latinoamericanos, por lo que es considerado el Hombre de América.

FUENTE : AVN

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