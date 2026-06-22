Día Nacional del Deporte: homenaje al talento deportivo en Venezuela

La elección de esta fecha, como el genuino hito conmemorativo, se debe a la creación del Instituto Nacional de Deportes (IND) el 22 de junio de 1949

CIUDAD MCY.- Cada 22 de junio en Venezuela se conmemora el Día Nacional del Deporte, efeméride de gran relevancia en el país debido a que marca un hito fundamental en el desarrollo de la actividad física en la nación. Esta jornada rinde homenaje no solo a los atletas y sus logros, sino también a la estructura, que en forma conjunta ha permitido el florecimiento del talento deportivo nacional.

Para muchos venezolanos el deporte se ha convertido en una parte importante de su día a día, no solo como un entrenamiento para mejorar su físico o salud, sino también como entretenimiento, despertando el interés de las personas y como punto de encuentro social.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 22 DE JUNIO?

La elección de esta fecha se debe a la creación del Instituto Nacional de Deportes (IND) el 22 de junio de 1949. La fundación del IND representó un paso crucial para organizar, regular y promover el deporte en Venezuela sentando las bases para el apoyo de los atletas, construcción de infraestructuras y la masificación de diversas disciplinas en todo el territorio.

Según relata el historiador deportivo venezolano Javier González, en 1948, el presidente de la República, Rómulo Gallegos, inició los trámites para la creación de un instituto que tutelara el deporte en Venezuela, pero cuando ya estaba listo el proyecto, un golpe de estado a su gobierno lo derrocó.

Es por ello que la creación del IND la concreta la Junta de Gobierno que presidió el militar Carlos Delgado Chalbaud en 1949.

Varios años después se estableció que en la fecha mencionada (22 de junio) el gobierno nacional lo decretó como Día Nacional del Deporte, que se celebra anualmente.

ADEMÁS DE COMPETICIÓN, VALORES Y DESARROLLO SOCIAL

La celebración de este día va más allá de la mera competición. Es un recordatorio del papel fundamental que juega el deporte como herramienta para el desarrollo social, la formación de valores y la promoción de un estilo de vida saludable. A través del deporte, se inculcan principios como el trabajo en equipo, la perseverancia, el respeto, la disciplina y la superación personal, valores esenciales para el crecimiento individual y colectivo.

En un país donde el deporte es una pasión arraigada en la identidad cultural, el 22 de junio se convierte en un día para reflexionar sobre la importancia de invertir en infraestructuras, programas de formación y apoyo a los atletas. El objetivo es garantizar que el talento venezolano siga floreciendo y que las futuras generaciones tengan las herramientas necesarias para alcanzar sus sueños deportivos, consolidando el legado que inició con la creación del IND.

Así, cada 22 de junio, Venezuela celebra con orgullo su Día Nacional del Deporte, un tributo a la resiliencia, la pasión y el legado institucional que ha permitido que el espíritu deportivo sea una fuerza vital en la nación.

NO ES EL 6 DE ENERO

En Venezuela se ha creado una matriz de opinión equivocada en la que se menciona a cada 6 de enero como Día Nacional del Deporte, cuando en esta fecha en realidad solo se celebra la Misa del Deporte, eucaristía que se realiza con la finalidad de dar la bendición a atletas, entrenadores y dirigentes que inician su calendario deportivo cada año.

Esta tradición se inició en la Iglesia La Pastora de la ciudad de Caracas, 6 de enero de 1945 cuando el párroco Francisco Castillo Toro realizó un funeral para rendir homenaje a los jugadores del béisbol nacional Salvador Argüelles y José Pérez Colmenares, “El Terrible”, uno de los “Héroes de la Selección Nacional de 1941”, que participó en el campeonato mundial de esa disciplina deportiva. A partir de esa fecha los deportistas se reúnen cada año para agradecer a Dios por las experiencias vividas y pedir salud ante los éxitos que están por venir.

SAMUEL ZAVALA

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