Entre empatía humana y mente fría: El reto diario del profesional del Derecho

Cada 23 de junio se honra el natalicio de Cristóbal Mendoza, epónimo del Día del Abogado en Venezuela que con equilibrio y firmeza legal, defienden los derechos fundamentales en la sociedad.

CIUDAD MCY.- Los abogados cumplen una función clave en la sociedad porque ejercen un papel fundamental en el resguardo de los derechos de quienes asisten legalmente, pero también deben cumplir ética y moralmente para garantizar la justicia y mantener vigente el estado de Derecho.

Cada 23 de junio Venezuela honra a los abogados de la República, por ser los encargados de salvaguardar las libertades fundamentales, la igualdad y los derechos humanos ante la ley bajo normativas nacionales e internacionales.

Este especial reconocimiento se hace desde el año 1972, cuando ante una petición de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, el jefe del Ejecutivo nacional, Rafael Caldera, lo decreta como Día Nacional y Ciudad Maracay se une a esta celebración.

La emblemática fecha se escogió en conmemoración del natalicio de Cristóbal Mendoza, quien nació en Trujillo el 23 de junio de 1772 y destacó como abogado, historiador, docente, periodista y primer presidente del triunvirato ejecutivo en 1811, durante la Primera República y quien durante su ejercicio profesional demostró sobradas muestras de probidad, honradez, sentido de ética y justicia.

A lo largo de la historia, el Derecho se ha constituido como una de las disciplinas profesionales más complejas, la cual vincula una constante actualización de conocimientos y constituye una de las más importantes profesiones en la sociedad por las diversas, rápidas y constantes transformaciones que en ella ocurren.

EQUILIBRIO, FIRMEZA Y ADRENALINA

Para hablar del profesional del derecho se debe tener en cuenta que la principal razón es ser defensor de la acción de la justicia, pero además representar una balanza equilibrada de valores y virtudes.

En este sentido, la abogada Krystel Pérez expresó de cómo esta carrera, que no era su primera opción de estudio, activó su adrenalina para cada situación que se presentaría en su vida.

“Para ser completamente honesta, mi plan inicial tenía más que ver con resolver misterios al estilo de la serie C.S.I que revisar expedientes; yo quería estudiar Criminalística. Como esa materia estaba en el pensum de Derecho, entré por ahí (…) y descubrí que la justicia también tiene su buena dosis de adrenalina”.

La letrada también añadió, “al final, me enamoré de la capacidad de poder cambiar la realidad de una persona por presentar un argumento bien sustentado y de usar la ley como la mejor herramienta para defender a los demás”, reflexionó.

Siguiendo el hilo de la entrevista, Pérez en su asistencia legal a clientes enfatiza la importancia del equilibrio emocional, teniendo como norte la firmeza legal.

“El secreto está en escuchar con el oído humano para entender el fondo del drama, pero diseñar y ejecutar el plan con la mente fría de un estratega. Al final, la firmeza legal es la mayor muestra de empatía que podemos darles, porque es lo único que va a resolver su problema, mostrando equilibrio; porque si eres pura ley, pareces un robot insensible pero si eres pura empatía, terminas llorando junto al cliente y perdiendo el juicio”, argumentó.

EVOLUCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL ABOGADO HOY

La también consultora jurídica de la Fundación Fondo Editorial Letras de Aragua (Ciudad MCY), destacó la importancia de la evolución tecnológica para los abogados.

“La tecnología nos bajó de ese pedestal rígido y nos hizo más dinámicos y accesibles. Pasamos del clásico abogado de fluxes oscuros, maletín de cuero pesado y olor a libro viejo, al abogado que responde consultas urgentes por WhatsApp y revisa jurisprudencias desde el celular, mientras hace una fila o espera una audiencia”, afirmó la abogada.

En ese mismo orden de ideas, Pérez destacó que, a pesar del aspecto fundamental como es la innovación, la ciencia y la tecnología, el abogado sigue siendo el protagonista de su éxito.

“Hoy en día, la Inteligencia Artificial te puede redactar un contrato en tres segundos, pero jamás podrá replicar el olfato jurídico, la malicia constructiva ni el arte de negociar cara a cara con un buen café de por medio. La tecnología es el Ferrari, pero el piloto sigue siendo indispensable”, comparó.

Pérez también mencionó otros desafíos que vive el abogado en la actualidad: “Ejercer el derecho hoy en Venezuela es un deporte de extremo rendimiento. El mayor desafío ya no es solo ganarle el debate a la contraparte en el tribunal, sino ganarle la carrera a las variables del día a día, que la plataforma digital del ente público no esté caída, que la conexión en línea sea constante y fluida, que el internet colabore y que la burocracia fluya”, señaló.

Para concluir, la experta en asuntos jurídicos de Ciudad MCY, añadió a manera reflexiva: “El verdadero reto del abogado venezolano actual es la resiliencia creativa, nos ha tocado aprender a resolver con elegancia, rapidez y estricta ética en un entorno que cambia las reglas de juego a la velocidad de la luz”.

Mediadores de la justicia

Krystel Pérez aprovechó la interacción para extender sus felicitaciones a sus colegas, en este día de júbilo y resaltó la labor del abogado.

“Celebrar el Día del Abogado en la Venezuela de hoy es, antes que nada, un homenaje a la constancia. Significa aplaudir el hecho de que seguimos creyendo en las instituciones, en la palabra empeñada y en el valor del ordenamiento jurídico para construir país”, explicó.

La profesional de las leyes y los reglamentos, con doce años de graduada aplaudió los diferentes papeles que juegan sus colegas.

“Es un día para reconocer que somos un poquito psicólogos, un poquito mediadores, a veces magos, pero siempre defensores de las reglas del juego. Así que este día se celebra con orgullo por la toga que llevamos en el alma y con un café bien cargado para seguir adelante”, puntualizó.