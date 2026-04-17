Museo Alejandro Otero presenta nueva muestra antológica del pintor y escultor venezolano

CIUDAD MCY.- El Museo Alejandro Otero (MAO), ubicado en la parroquia Coche de la ciudad de Caracas, presenta una muestra antológica que titularon: «Documentaria Alejandro Otero», con la que rinden tributo a los exponentes del arte cinético venezolano.

De acuerdo con el Diario Ciudad CCS, las piezas expuestas fueron seleccionadas de manera cuidadosa, trabajo que estuvo a cargo del Centro de Documentación Alejandro Otero (CEDAO).

Efraín Rojas, presidente del MAO, expresó su agrado en poder mostrar a todos los usuarios de esta institución los trabajos del artista venezolano Alejandro Otero.

Igualmente, Richard Aranguren, curador oficial de la exposición, detalló que quiso dar rienda suelta a su imaginación, plasmando la mirada aguda de este pintor y escultor, sobre el universo.

Al respecto, especificó: “Al observar obras culminadas, bocetos, fotografías y reflexiones del autor, vemos parte de la dimensión de Otero, empeñado por comprender el orden del universo y su responsabilidad como artista en la historia”.

FUENTE : CIUDAD CCS

FOTO : CORTESÍA