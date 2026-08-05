Diosdado Cabello invita a sintonizar este miércoles «Con el Mazo Dando»

A través de un audio publicado en su canal de Telegram, Cabello exhortó a todos a continuar con el trabajo que se ha hecho, «como en los últimos días y meses luchando con la terrible guerra mediática contra nuestro país, que hoy está en su máxima expresión».

En ese sentido, recalcó que diariamente «aparece alguien nuevo que busca crear zozobra y descontento en la población venezolana, pero nuestro pueblo se empina sobre estas cosas, por eso los esperamos esta noche para desmontar todas esas matrices».

FUENTE: VTV

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