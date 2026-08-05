Venezuela y Egipto fortalecen lazos de cooperación bilateral

La información se dio a conocer a través de las redes sociales del canciller venezolano, quien expresó su agradecimiento por la oportuna solidaridad de Egipto ante los sismos del 24 de junio en Venezuela.

De igual forma, se reafirmó el compromiso de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación entre ambos países, así como la cooperación y la integración entre nuestras regiones. También hablaron sobre las oportunidades para estrechar la cooperación bilateral, especialmente en materia comercial, de inversiones y energética.

«Valoramos la experiencia de Egipto en los procesos de reconstrucción tras desastres naturales de gran magnitud e invitamos a expertos de ese país a participar en los esfuerzos de recuperación y reconstrucción que lleva a cabo nuestro Gobierno», destacó Plasencia.

FUENTE : TELESUR

FOTO : CORTESIA