Diosdado Cabello: Unidad y organización son fundamentales para la fuerza del pueblo

CIUDAD MCY.- Desde el estado Trujillo, se llevó a cabo este lunes la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), liderada por su secretario general, Diosdado Cabello Rondón, quien destacó el liderazgo y unidad del pueblo trujillano en la Consulta Popular del 8 de marzo.

“Hemos entendido que la unidad es fundamental y el gobernador está trabajando y está al frente, más todavía, y digo esto por lo que significa la fuerza de la unidad de un estado, en este caso, el de Trujillo”, destacó.

Asimismo, resaltó que “no en vano el Comandante Hugo Chávez se fue a Trujillo y sus consignas fueron unidad, lucha, batalla y victoria, fue una orden”.

A su vez, dijo que la actitud de nobleza del chavismo termina de convencer a algunas personas que tienen como norma política la duda, y “es allí donde entramos con propuestas de gobierno, con ideas que sean incluyentes para todos”.

Sin embargo, dijo que hay sectores de la oposición que están “malentonados”, pero aclaró que esto no significa descuido: “Ese grupo no va a cambiar estructuralmente, van a seguir aspirando a subvertir el orden y nosotros seguir trabajando para garantizar la unidad con organización”.

“Esos resultados del 8 de marzo en la Consulta Popular denotan organización y una fuerza, eso de la organización es fundamental y el estado Trujillo salió de manera extraordinaria en esta jornada”, indicó Cabello.

Por su parte, el gobernador de la entidad andina, Gerardo Márquez, indicó que este mismo lunes, la dirección del partido acudirá a la primera y segunda comunas más votadas de las pasadas elecciones, para luego movilizarse aproximadamente un kilómetro con el pueblo.

FUENE: VTV

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