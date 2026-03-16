Vuelo 123 garantizó el retorno seguro y digno de más de 100 venezolanos

CIUDAD MCY.- En una nueva jornada de amor y compromiso con la identidad nacional, el vuelo 123 trajo de regreso a más de 120 venezolanos, quienes retornan al país con el anhelo de retomar sus proyectos de vida en suelo patrio.

Este operativo especial de repatriación destacó por su carácter profundamente humano, al contar con la presencia de cinco niños y niñas que vuelven para crecer junto a los suyos. La llegada de estos menores simboliza la esperanza del reencuentro familiar y la apuesta por el futuro dentro de nuestras fronteras.

Las autoridades encargadas de coordinar este traslado subrayaron que la protección de la infancia y la unidad familiar son las prioridades absolutas de esta iniciativa.

Con la llegada de este grupo, el Gobierno nacional reafirma su política de protección a los ciudadanos en el exterior y asegura que el proceso no culmina con el aterrizaje, sino que se extiende al acompañamiento para una reinserción plena.

“Seguimos comprometidos con el retorno seguro y digno de los venezolanos y venezolanas”, concluyó el reporte oficial.

FUENTE: VTV

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