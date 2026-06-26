Doblete sísmico: la Tierra se quebró dos veces en Venezuela

Llevar el tema sismológico a nuestros lectores requiere construir un equilibrio entre la precisión de la geofísica, combinada con la claridad de un reportaje para todo público, sin la intención de alarmar, sino más bien de dar respuestas lógicas a una población que legítimamente se pregunta porqué los sismos fueron tan intensos y con tanta destrucción

CIUDAD MCY.- El 24 de junio de 2026, la región centro-norte costera de Venezuela, y muy especialmente el estado Aragua, experimentó un fenómeno que desafió la intuición común sobre cómo tiembla la tierra.

No fue el clásico patrón de «un fuerte terremoto seguido de réplicas menores», no. Fue algo mucho más inusual y severo: un doblete sísmico.

​Científicamente, lo ocurrido no fue una anomalía mágica ni un experimento, fue la respuesta física y consecutiva del efecto de las fallas geológicas qué existen en todo el mundo y que aquí en Venezuela recorren nuestro territorio.

​¿Qué es exactamente un «doblete sísmico”? , ¿Es científicamente correcto llamarlo así?

​En sismología tradicional, un gran terremoto (evento principal) libera la mayor parte de la energía acumulada, y durante los días posteriores se registran réplicas, qué suelen ser sismos notablemente más pequeños.

​Sin embargo, un doblete sísmico ocurre cuando se producen dos terremotos de magnitud casi idéntica (ambos por encima de 7 en la escala de Momento Sísmico), con epicentros muy cercanos y dentro de un intervalo de tiempo muy corto, en segundos, como resultó ayer a las 6 de la tarde en buena parte del país.

​En analogía sencilla, imagine una regla de plástico sometetida a un doblez límite. En un sismo normal, la regla se fractura en un punto y se alivia la tensión. En un doblete, la fractura del primer punto debilita tanto la zona adyacente que, casi de inmediato, la regla se rompe en un segundo punto con la misma fuerza.

¿POR QUÉ EN ARAGUA Y CENTRO-NORTE?

​Para entender el castigo recibido en la zona costera, Turmero y Maracay, en Aragua, o en el litoral de La Guaira, debemos saber qué hay bajo el suelo.

Venezuela está en el límite de dos macro fallas tectónicas: la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana. El contacto entre ambas no es una línea continua y lisa, sino un sistema complejo de micro fallas (donde destacan San Sebastián, La Victoria y El Pilar).

​Lo que ocurrió ayer se explica a través de un concepto científico clave llamado «Transferencia de estrés estático».

​En el primer quiebre, una sección de la falla acumuló energía por décadas (Venezuela no es característicamente sismológica), cediendo finalmente, generando el primer gran sismo de magnitud 7.2

​El efecto dominó fue inmediato, y en lugar de liberar toda la tensión en la región, la ruptura del primer sismo «empujó» y sobrecargó de forma violenta y abrupta a una sección vecina de la falla que ya estaba al límite de su resistencia.

​El segundo quiebre se dio porque la sección adyacente no soportó la nueva carga y se fracturó casi de inmediato, liberando otra gran cantidad de energía, resultado? un segundo terremoto independiente de magnitud 7.5, no una réplica.

CIENCIA VS MITO

Esto no es el fin del mundo, es dinámica terrestre y es natural que en las calles y en las redes sociales proliferen teorías conspirativas o temores de un cataclismo sin precedentes.

No obstante, los registros históricos demuestran que, aunque son poco comunes, los dobletes sísmicos ocurren. Se han documentado con precisión científica en lugares como las Islas Salomón, Turquía e incluso en la falla de San Andrés.

CULTURA SISMICA: DESAFÍO DE VENEZUELA

El doblete del 24 de junio en Venezuela es un recordatorio severo de que vivimos en un país sísmicamente activo.

La ciencia no puede predecir el día ni la hora de estos eventos, pero sí nos da la explicación de su naturaleza para un solo propósito, dejar de lado el pánico y sustituirlo por la cultura de la prevención y la ingeniería sismorresistente.

La tierra hizo lo que por millones de años sabe hacer, a nosotros nos corresponde aprender a convivir con su fuerza.

*FUENTES:* RED SÍSMICA CANARIA DEL INSTITUTO VOLCANOLOGICO DE CANARIAS (INVOLCAN) / FUNVISIS

¿POR QUÉ ES TAN DESTRUCTIVO?

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Para los habitantes de Aragua, el impacto fue severo por tres factores combinados que los sismólogos analizan a detalle.

*1._ ​Efecto acumulativo:* las estructuras densamente habitadas recibieron el primer impacto, sufriendo fatiga material. De inmediato, y sin tiempo para evaluar o recuperarse, el segundo sismo golpeó edificios y viviendas ya vulnerables.

*2._ ​Cercanía del epicentro y profundidad:* al ocurrir en el sistema de fallas del centro-norte y a profundidades relativamente superficiales (menores a 100 kms), la energía sísmica viajó con muy poca amortiguación hasta la superficie.

*3._ ​El tipo de suelo:* diversas zonas de Aragua poseen valles con sedimentos lacustres o fluviales que tienden a amplificar las ondas sísmicas, haciendo que el sacudimiento se perciba más prolongado e intenso.

MARCOS GAVIDIA

FOTOS: REFERENCIALES