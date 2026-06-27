Gloria y honra a nuestros rescatistas venezolanos, su premisa: Salvar vidas

CIUDAD MCY.- Venezuela cuenta con hombres y mujeres cuya trayectoria, forjada en más de 70 misiones de rescate alrededor del mundo a través de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, los define como especialistas de élite.

Sin embargo, hoy su mayor desafío no está en tierras lejanas, sino en casa. El destino los ha convocado a la misión más crítica: rescatar a sus propios hermanos, tras el devastador doblete sísmico que sacudió a la nación el pasado 24 de junio.

Es importante destacar que la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, ha consolidado un historial de respuesta eficaz ante crisis globales, en la que demuestra su alta preparación técnica y compromiso humanitario en los escenarios más complejos del mundo.

Entre sus tres intervenciones internacionales más destacadas y recientes contamos la de Bolivia, durante los incendios forestales en Santa Cruz, los terremotos en Siria y Turquía, donde actuaron los equipos multidisciplinarios de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC); junto a brigadas caninas (K9).

Y la tercera que se llevó en la región caribeña, durante la temporada de huracanes. Sus operaciones incluyeron el despliegue de hospitales de campaña, sistemas de potabilización de agua para comunidades aisladas y asistencia técnica especializada para fortalecer la gestión local ante desastres.

Desde el primer instante que los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, convirtieron el paisaje en un escenario de desolación, que provocó el colapso de miles de edificaciones que dejaron a cientos de familias sumidas en la tragedia, nuestros rescatistas respondieron al llamado del deber y al clamor de las víctimas.

Hoy enfrentamos la catástrofe natural más severa de la historia reciente y ellos han entregado su fuerza, sus manos y su corazón, renunciaron al descanso y al hogar, conscientes de que, en esta carrera contra la muerte, cada segundo es un tesoro.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA