Dólar oficial cotiza en 448,36 bolívares la jornada de este martes

CIUDAD MCY.- El dólar cotiza en 448,36 bolívares este martes 17 de marzo, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).

Además, la entidad detalló que el euro cotiza en 514,97 bolívares y el yuan chino en 65,02.

Asimismo, la lira turca tiene un precio de 10,14 bolívares, mientras que el rublo ruso cotiza en Bs. 5,50.

La tasa oficial de las divisas es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

FUENTE : AVN

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