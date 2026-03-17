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Lluvias y lloviznas se prevén en ocho estados del país

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PorRafael Velásquez

Mar 17, 2026

CIUDAD MCY.- Durante las primeras horas de la mañana de este martes, prevalece estabilidad atmosférica con nubosidad parcial e intervalos despejados en buena parte de Venezuela; sin embargo, se estiman áreas nubladas productoras de lluvias o lloviznas dispersas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, los Andes y el sur del lago de Maracaibo.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), se prevén algunas lluvias o lloviznas aisladas en zonas de Sucre, montañas del estado Miranda, La Guaira y este de Falcón. En horas de la tarde y noche, se estima un aumento de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, especialmente en Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia.

También resaltan posibles lluvias o lloviznas al norte de la Guayana Esequiba y sur de Delta Amacuro, mientras que en el resto del territorio nacional prevalecerá cielo de parcial a despejado.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira habrá cielo de parcial a fragmentado en la madrugada y la mañana, sin descartar algunas lloviznas dispersas en zonas de montaña, este de Miranda y La Guaira; el resto del periodo, se estima parcialmente nublado e intervalos despejados.

Se esperan temperaturas máximas que rondarán los 30 °C a 31 °C en Los Valles y de 34 °C en La Guaira.

FUENTE: VTV

FOTO:  CORTESÍA 

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