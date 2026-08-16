Estefani Fajardo ficha con Sheffield Hatters de la Super League Basketball del Reino Unido

CIUDAD MCY.-La jugadora venezolana Estefani Fajardo fue anunciada este viernes como el nuevo fichaje del equipo Sheffield Hatters para la temporada 2026-2027 de la Super League Basketball de Reino Unido.

La contratación de Fajardo se confirmó por medio de un comunicado oficial emitido por el club en sus redes sociales, en el que la criolla estará haciendo frente a su primera experiencia en el baloncesto británico.

La criolla llega al equipo inglés tras su paso por el Talar de Argentina, donde consiguió ser campeona de la Supercopa y fue parte del quinteto ideal. En esa campaña 2025-2026, Fajardo registró promedios de diez puntos y 7,5 capturas en 39 partidos disputados, y previamente acumuló experiencia en ligas de España, Portugal, Bosnia, México, Chile y Uruguay.

Fajardo es una de las piezas más importantes actualmente de la Selección Nacional de Baloncesto, con la que clasificó recientemente a la FIBA Americup 2027. «Será una experiencia nueva para mí, ya que vengo al Reino Unido a jugar por primera vez. Las instalaciones de Sheffield son increíbles, ¡y ver el éxito que tuvo el equipo el año pasado es impresionante! ¡Estoy emocionada por unirme a los Hatters y empezar!», destacó la jugadora en declaraciones recogidas por el club europeo.

FUENTE: AVN

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