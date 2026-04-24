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Donald Trump califica como «fantástica» la relación comercial con Venezuela

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PorRafael Velásquez

Abr 24, 2026

El mandatario enfatizó que Estados Unidos mantiene una dinámica activa con el mercado venezolano al recibir «millones y millones de barriles» del crudo nacional

CIUDAD MCY.- El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó como «fantástica» la actual relación comercial con Venezuela, destacando la recepción de «millones de barriles de petróleo» provenientes del país suramericano.

Durante su intervención, Trump enfatizó que Estados Unidos ha alcanzado niveles de producción de crudo superiores a los de Arabia Saudita y Rusia combinados, posicionando al país como una potencia energética autosuficiente que, sin embargo, mantiene una dinámica activa con el mercado venezolano.
Respecto a la relación con Venezuela, el mandatario fue enfático al describir la operatividad con quienes dirigen el país como una «gran experiencia».
Precisó que Estados Unidos está recibiendo «millones y millones de barriles» de crudo venezolano, una dinámica que calificó de positiva tras los recientes acercamientos comerciales.
Subrayó que el incremento en la actividad de perforación ha permitido a Estados Unidos superar a los principales productores mundiales. «Ahora mismo estamos produciendo más petróleo que Arabia Saudita y Rusia combinados», afirmó, proyectando que en un año la producción podría duplicarse.
En este contexto de expansión energética, el líder republicano destacó que el flujo de buques petroleros ha preferido las rutas hacia territorio estadounidense sobre puntos críticos como el Estrecho de Ormuz.
FUENTE: GLOBOVISIÓN 
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Por Rafael Velásquez

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