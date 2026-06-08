Drama familiar «Volver a la casa de la gata» regresa a las tablas

CIUDAD MCY.- El teatro venezolano continúa en su apuesta por la introspección familiar y el examen de los vínculos humanos con la obra «Volver a la casa de la gata», una conmovedora pieza escrita por Ramón Suárez Árab y dirigida por Jayler Romero, que regresa al Espacio Plural del Trasnocho Cultural.

La propuesta se sumerge de lleno en la memoria, el amor filial y el inevitable retrato de una familia que debe aprender a mirarse a los ojos frente al implacable e indetenible paso del tiempo.

La puesta en escena destaca por una propuesta escenográfica marcadamente tradicional y cargada de nostalgia. El diseño del espacio recrea a la perfección la atmósfera íntima y reconocible de una casa de los años noventa, con sus típicos adornos y ese mobiliario característico que transporta de inmediato al espectador a su propio pasado.

Este entorno doméstico, arropado por un diseño de luces muy acorde a la atmósfera melancólica y reflexiva de la trama, se convierte en el contenedor ideal para que explote el conflicto central de la historia.

INTERPRETACIONES

En el plano interpretativo, la obra se sostiene sobre los hombros de un elenco comprometido. En el bloque actoral, destaca con luz propia la actuación de Luis Carlos Boffil, quien asume con una enorme dignidad y peso escénico el rol del patriarca de la familia, mientras que Ignacio Marchena entrega un trabajo muy conmovedor que complementa con fuerza el ritmo emocional de la función.

A la par, se suman Antonio Delli, Marla Flores e Iraida Sánchez, quienes ofrecen actuaciones correctas y precisas dentro del desarrollo de la trama. Juntos logran encarnar la médula de un texto que pone el dedo sobre la llaga en uno de los temores más profundos de la condición humana: el miedo a envejecer en absoluta soledad y el doloroso conflicto de sentirse una carga para los hijos.

La cita es en el Espacio Plural de la Fundación Trasnocho Cultural a partir del 05 al 14 de junio, los viernes y sábados a las 8:00 p.m., y domingos a las 7:00 p.m.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA