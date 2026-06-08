Taller de Buenas Prácticas abrió paso a festividad de San Juan

El encuentro de las cofradías permitió el debate y articulación sobre las formas de mantener el legado y tradición del ciclo cultural

CIUDAD MCY.- Las tablas del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) recibieron a las cofradías de San Juan Bautista, esto con motivo del Taller de Buenas Prácticas, una reunión para socializar las maneras correctas de vivir esta importante tradición cultural y religiosa para la entidad.

Las hermandades de Turiamo, Choroní, Aponte, Cumboto, Las Monjas, Ocumare, Cata y Cuyagua, socializaron las técnicas de toques, sangeos y cantos de sirenas que rinden honores a la imagen y su espiritualidad.

El encuentro tuvo como propósito celebrar el V aniversario de la declaración del ciclo festivo alrededor de la veneración y culto a la manifestación de San Juan Bautista como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un hito que representa la resistencia de los pueblos costeros y sus creencias.

El secretario de Cultura, Nicolás González, explicó que la jornada se fundamentó en las políticas para la promoción y preservación de la identidad plasmadas en el Plan de la Aragüeñidad.

SIMBOLOGÍA CLAVE

-El repique de los cumacos marca el ritmo de la fiesta y es la representación de la fuerza que tenían los esclavos africanos. En la época colonial, el 24 de junio era el único día del año en el que a ellos se les permitía descansar y celebrar, por eso, el sonido se volvió una vía de comunicación con los ancestros y una descarga de libertad.

-La vestimenta blanca y roja tiene un motivo de peso. El primer color hace referencia a la pureza, paz y devoción espiritual, mientras que, el segundo simboliza la sangre, pasión, fuego del solsticio de verano y la fuerza vital.

-Las mariposas de San Juan se llama a los pañuelos y banderas multicolores que agitan los devotos, las creencias mantienen que esto sirve para abrir paso a la imagen y hacer limpiezas espirituales del camino.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : SECRETARIA DE CULTURA