EEUU. autoriza nuevas licencias para actividades petroleras e inversiones en Venezuela

La OFAC emitió tres permisos generales que flexibilizan el comercio energético y abren paso a acuerdos condicionados para el sector eléctrico e hidrocarburos

CIUDAD MCY,-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense hizo pública la actualización de su marco regulatorio para Venezuela. La medida amplía los permisos para la comercialización de crudo, el envío de insumos técnicos y las negociaciones comerciales en áreas clave.

El organismo oficializó la entrada en vigencia de las licencias generales 46E, 48D y 49B. Estas decisiones reemplazan autorizaciones previas y fijan pautas claras para las empresas que busquen operar en el mercado venezolano.

El primer instrumento, la licencia 46E, “autoriza determinadas operaciones relacionadas con el levantamiento, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega y transporte de petróleo de origen venezolano y productos petroquímicos para su importación a Estados Unidos”.

Para fortalecer la infraestructura, la licencia 48D autoriza el envío de bienes, software y servicios técnicos desde EE.UU. hacia suelo venezolano. Esta cobertura abarca actividades clave en exploración y producción de gas, hidrocarburos y proyectos del sistema eléctrico nacional.

La licencia 49B permite pactar acuerdos y firmar “contratos contingentes para nuevas inversiones en los sectores de petróleo, gas, productos petroquímicos y electricidad”. Las autoridades aclararon que la ejecución real de estos compromisos requerirá una luz verde individual del Tesoro.

FUENTE: GLOBOVISION.

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL