EEUU. invitó a Putin a la cumbre del G-20 en Miami,

Los dos líderes han hablado por teléfono en varias ocasiones desde que Trump volvió al cargo en 2025, pero Rubio afirmó que una reunión presencial sería más útil si contara con un resultado claramente definido

CIUDAD MCY .-Estados Unidos invitó al presidente ruso, Vladímir Putin, a asistir a la cumbre del G20 que se celebrará en Miami en diciembre, según declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, el 23 de septiembre, en un momento en que la Administración Trump busca medidas para reducir los combates en Ucrania.

«Hemos invitado al presidente Putin al G-20», declaró Rubio a los periodistas tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. «Creemos que es una oportunidad para que se reúna no solo con el presidente, sino también con otros líderes mundiales».

La invitación supuso la primera confirmación pública de que Washington había invitado a Putin a la cumbre de líderes del G-20. Anteriormente, ya se había invitado a funcionarios rusos a reuniones a nivel ministerial.

Rubio señaló que la cumbre podría brindar una oportunidad para que Putin y el presidente de EE. UU., Donald Trump, se reunieran; posteriormente, dejó claro a los periodistas que la reunión aún no se había acordado. Los dos líderes han hablado por teléfono en varias ocasiones desde que Trump volvió al cargo en 2025, pero Rubio afirmó que una reunión presencial sería más útil si contara con un resultado claramente definido.

Antes de la reunión entre Rubio y Lavrov, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que una cumbre entre Trump y Putin requeriría un trabajo preparatorio.

Rubio afirmó que la disposición de Trump a reunirse con sus adversarios fue lo que motivó la decisión de invitar a Putin.

«El presidente de Estados Unidos, este presidente, está dispuesto a dialogar y reunirse con prácticamente cualquier persona», afirmó. «Si solo te reúnes con gente con la que estás de acuerdo, esas reuniones son muy agradables, pero no se consigue nada», añadió Rubio. «Para resolver problemas, hay que reunirse con personas con las que no estás de acuerdo».

Sin embargo, Rubio advirtió que no había que interpretar la invitación como una señal de que fuera inminente una reunión entre líderes o un acuerdo más amplio.

Putin y Trump se reunieron en Anchorage, Alaska, en agosto del año pasado, pero Putin no ha visitado los 48 estados continentales desde antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Las agencias de noticias rusas citaron al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien afirmó que Rusia estaba «agradecida y valoraba esta invitación».

«Tomaremos una decisión y la tramitaremos por vía diplomática», añadió.

SIN AVANCES CON LAVROV

Rubio dio pocos detalles sobre su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov y no anunció ningún acuerdo.

El Departamento de Estado afirmó que ambos hablaron sobre la guerra en Ucrania y las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. La reunión tuvo lugar en un momento en el que Washington busca mantener abiertos los canales diplomáticos, al tiempo que evalúa si Moscú y Kiev pueden ponerse de acuerdo sobre medidas limitadas para reducir los combates.

El Kremlin ha declarado que, en estos momentos, no se dan las condiciones para pasar a negociaciones de paz formales, aunque también ha señalado que Putin sigue abierto al contacto con Trump.

Rubio también advirtió de que el conflicto podría extenderse más allá de Ucrania a través de actos de sabotaje, ataques híbridos o un accidente en el que se vieran implicadas fuerzas militares.

«Una de las preocupaciones que tenemos, entre muchas otras, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania es que podría extenderse y propagarse a otros lugares», afirmó.

Mencionó la posibilidad de un ataque híbrido o de sabotaje, o de un incidente en el que se vieran implicados aviones militares.

«Podría extenderse a otros lugares, ya sea a través de un ataque híbrido, de un ataque de sabotaje o de un malentendido», señaló Rubio.

Washington ha planteado estas preocupaciones a los gobiernos europeos, añadió, en medio de un creciente temor a que la guerra pueda generar nuevos focos de tensión fuera de Ucrania.

FUENTE: RADIO LIBERTY

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL

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