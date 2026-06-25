EEUU levanta sanciones contra Venezuela para permitir ayuda al país tras terremotos

CIUDAD MCY.-Estados Unidos levantó temporalmente sus sanciones para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela tras los destructivos terremotos que azotaron al país.
La flexibilización busca agilizar los recursos financieros destinados a mitigar la emergencia actual, la cual ha provocado una cifra trágica que ya supera los 180 fallecidos en diversas entidades de la nación.
La medida de alivio económico fue canalizada a través del Departamento del Tesoro, organismo que fijó la vigencia de esta licencia hasta el 23 de octubre de 2026. La resolución da luz verde a movimientos de capital que «de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés)».
La autorización de hoy se aplica en virtud de la tragedia desencadenada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 que se registraron con apenas 39 segundos de diferencia, los más devastadores de su historia reciente.
FUENTE: AGENCIAS
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