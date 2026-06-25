EEUU levanta sanciones contra Venezuela para permitir ayuda al país tras terremotos

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‎CIUDAD MCY.-Estados Unidos levantó temporalmente sus sanciones para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela tras los destructivos terremotos que azotaron al país.

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‎La flexibilización busca agilizar los recursos financieros destinados a mitigar la emergencia actual, la cual ha provocado una cifra trágica que ya supera los 180 fallecidos en diversas entidades de la nación.

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‎La medida de alivio económico fue canalizada a través del Departamento del Tesoro, organismo que fijó la vigencia de esta licencia hasta el 23 de octubre de 2026. La resolución da luz verde a movimientos de capital que «de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés)».

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‎La autorización de hoy se aplica en virtud de la tragedia desencadenada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 que se registraron con apenas 39 segundos de diferencia, los más devastadores de su historia reciente.

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FUENTE: AGENCIAS

FOTO: CORTESÍA