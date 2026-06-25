ONU habilita capacidades de su sistema para apoyar esfuerzos de atención a Venezuela

CIUDAD MCY.-«He conversado con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, quien me ha expresado su más profunda solidaridad con el pueblo venezolano y sus condolencias por la tragedia que enluta a Venezuela», expresó la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez.

La información la dio a conocer, la mandataria encargada a través de su canal de Telegram, donde destacó el acompañamiento de Guterres en estos momentos que vive el pueblo venezolano, tras los sismos ocurridos este miércoles 24 de junio en el país.

Dijo, que el diplomático manifestó la plena disposición de las Naciones Unidas para movilizar las capacidades de su sistema y de sus agencias, con el propósito de apoyar los esfuerzos de atención a la emergencia que enfrenta Venezuela.

Vale acotar, que decenas de países se han pronunciado en solidaridad con Venezuela, tras los siniestros ocasionados este miércoles, donde han mostrado su disposición de ayudar en tareas de rescate.

FUENTE: VTV

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