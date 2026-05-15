EEUU y Venezuela proyectan plan para reconstruir la red eléctrica

El encargado de negocios, John Barrett, anunció un plan de tres fases para restaurar el suministro energético en el país

CIUDAD MCY.-El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó este miércoles sobre un encuentro oficial con Rolando Alcalá, Ministro de Electricidad, con el objetivo de establecer una hoja de ruta para la recuperación del sistema eléctrico venezolano.

Durante la reunión, se discutió la implementación de un plan estratégico estructurado en tres fases. Según lo detallado por la delegación diplomática, esta iniciativa cuenta con el respaldo directo del Ejecutivo estadounidense y del Secretario de Estado, Marco Rubio, enfocándose en la restauración de un servicio de energía confiable para la población.

El proyecto de reconstrucción se fundamentará en tres pilares principales: la aportación de experiencia técnica especializada, la captación de inversión y el fortalecimiento de la colaboración bilateral con los Estados Unidos.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio para la Energía Eléctrica (MPPEE), donde ambas delegaciones revisaron los alcances técnicos necesarios para revertir el deterioro de la infraestructura energética nacional. Barrett destacó que la participación estadounidense busca facilitar soluciones sostenibles mediante el intercambio de conocimientos y recursos financieros.

FUENTE:GLOBOVISION

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