Inician proceso de evaluación de ascensos en el Ejército Bolivariano

CIUDAD MCY.- El inicio del proceso de evaluación para los ascensos a los grados de coronel y general de brigada inició en la Comandancia General del Ejército Bolivariano, reseñó una publicación en la cuenta oficial de la red social Instagram de TV FANB.

En el mismo mencionó que la Junta de Apreciación fue liderada por el ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Gustavo González López, y marca el comienzo de la etapa de calificación para los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Del mismo modo, comentó que esta actividad se extenderá a los demás componentes militares en los días siguientes.

Durante este periodo, las autoridades militares ejecutan un análisis riguroso de la trayectoria profesional, el nivel de disciplina y el desempeño institucional de los aspirantes. Este mecanismo de evaluación asegura que las promociones dentro de la estructura castrense respondan a la ética y al compromiso de quienes sirven a la patria.

Con esta labor, la FANB fortalece su cadena de mando bajo principios de excelencia y mérito profesional.