Egresados 186 profesionales del Complejo Educativo “Dr. Raúl Quero Silva

***En distintas áreas, los nuevos técnicos superiores universitarios (TSU), ingenieros y arquitectos contribuirán al desarrollo nacional

‎CIUDAD MCY .- Con orgullo y entusiasmo, el Complejo Educativo “Dr. Raúl Quero Silva” celebró la graduación de 186 nuevos profesionales, quienes asumieron el compromiso de apostar al desarrollo y crecimiento nacional.

‎El acto tuvo lugar en el imponente Teatro de la Ópera de Maracay, donde el Tecnológico Antonio José de Sucre egresó a 83 estudiantes, y el Instituto Politécnico Santiago Mariño a 103, como técnicos superiores universitarios (TSU), ingenieros y arquitectos.

El conferimiento de títulos y colocación de medallas estuvo a cargo de Luis Lozada, director del Complejo Educativo “Dr. Raúl Quero Silva”; Lizmarbeth Rojas, directora del Politécnico Santiago Mariño Extensión Maracay; Antonio Rivero, director del Tecnológico Antonio José de Sucre, entre otras autoridades académicas.

Rivero fue el encargado de ofrecer sentidas palabras de reconocimiento a los presentes, tanto a quienes culminaron sus estudios, como a aquellas personas que los acompañaron y apoyaron durante el camino estudiantil.

Parte de su discurso lo orientó a exaltar y sentir orgullo de sus raíces e identidad académica, pues con humildad y esfuerzo lograron una importante meta.

“Allá afuera hay un mundo que espera el ímpetu del nuevo profesional, ustedes llevaran por siempre el arraigo y sentir humano de quiénes son y lo que hoy han alcanzado a través del conocimiento; que este los empodere en ayudar siempre a otros sin perder la esencia” subrayó el director del UTS.

Dentro de esa discursiva, mencionó que a diferencia de otros tiempos, ellos poseen herramientas de gran utilidad para desempeñar con creatividad e innovación cada una de las tareas que se les asignen. “La sociedad hoy requiere de personas como ustedes, que se conviertan en líderes para incentivar los procesos transformacionales que necesita este maravilloso país” afirmó.

Para finalizar la emotiva intervención, recordó la resiliencia que tuvieron para enfrentar situaciones difíciles, y aun así, llegaron al día más anhelado de cualquier estudiante.

“En cada uno de ustedes como profesionales se encuentra un incansable guerrero que pese a las circunstancias continuo su trayectoria, la vida le prepara récords y desafíos, solamente debe enfrentarlo con valentía y espíritu emprendedor”.

Egresados del Tecnológico

Antonio José de Sucre

• TSU Turismo

• TSU Administración

• TSU Informatica

• TSU Diseño gráfico

• TSU Relaciones industriales

• TSU Publicidad

• TSU Electricidad

Egresados del Politécnico Santiago Mariño

• Ingeniero civil

• Ingeniero Electricidad

• Ingeniero Electrónico

• Ingeniero Industrial

• Ingeniero Sistema

• Arquitecto

THIMARA ORTIZ| FOTOS JUAN ZAPATA