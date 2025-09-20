Comisión de Turismo, Ambiente y Fauna Doméstica se instaló en Las Cocuizas

**»Está importante comisión se encuentra enfocada en el Plan de las 7 Transformaciones, instruidas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.***

Ciudad MCY.-Desde el corazón del Parque Nacional Henry Pittier, en el Área Recreativa Las Cocuizas, se llevó a cabo la instalación oficial de la Comisión Permanente para el Turismo, Recreación, Ambiente, Ecosocialismo y Fauna Doméstica del municipio Girardot.

La comisión, integrada por los ediles José Gregorio Sánchez (Presidente), Eber Sánchez (Vicepresidente) y Nerluz Casanova (Vocal), reafirmó el compromiso de trabajar de la mano con las comunas, movimientos sociales y organizaciones ambientalistas para articular esfuerzos que fortalezcan el ecosocialismo y la conciencia ecológica en el territorio.

El acto contó con la participación del Presidente del Concejo Municipal, Dr. Ángel Márquez; la Secretaria de Turismo, Vicmar Olmos; los legisladores Vicente Flores y Katti Rivero; y representantes de la Alcaldía de Girardot.

También estuvieron presentes Wilson Zárraga, gerente de Inparques, y José Rubio, guarda parque supervisor del Parque Nacional Henry Pittier.

Con una sola visión, vecinos de la comuna eco agroturística Eje Norte, junto a colectivos ambientalistas y animalistas, acompañaron la jornada, que se enmarca en la gestión articulada del Presidente Nicolás Maduro, la Gobernadora Joana Sánchez y el Alcalde Rafael Morales, bajo el principio de un solo gobierno obediencial al pueblo.

Este acto marca un paso firme hacia la consolidación de políticas locales que promuevan el desarrollo sustentable, el ecoturismo y la protección de la fauna en Maracay y Choroní.

Reina Betancourt| Foto Cortesía