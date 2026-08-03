Ejecutivo Nacional insta a prepararse ante los grandes desafíos por la crisis climática

CIUDAD MCY -La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó que ya se están sintiendo las primeras expresiones del fenómeno «Súper Niño», entre las que se registran altas temperaturas y lluvias con fuertes descargas eléctricas.

Ante esto, hizo un llamado a la conciencia y al trabajo conjunto, recordando que, históricamente, el pueblo venezolano ha demostrado su capacidad de unión y renacimiento frente a las adversidades.

«Vamos a prepararnos. Hemos demostrado frente a las peores dificultades que somos capaces de unirnos y renacer, que somos capaces de unirnos y cuidar a nuestra Patria. Ahora vamos a unirnos para cuidar a la naturaleza, para el ahorro energético», afirmó la Jefa de Estado.

La Mandataria Nacional elevó un mensaje de fe y esperanza, pidiendo protección para Venezuela y los pueblos del mundo ante los pronósticos climáticos. «Pedimos a Dios que estos pronósticos no lleguen al extremo. Venezuela se convierte en un gran equipo y nos toca trabajar en equipo y en unión nacional frente a los grandes desafíos», expresó.

CERO IMPROVISACIÓN

Ante la verdadera mitigación de la emergencia climática, la presidenta Delcy Rodríguez reiteró que es importante coordinar acciones inmediatas sobre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), insistiendo en la necesidad de no improvisar y de adoptar medidas preventivas.

«Uno no puede ir por la vida improvisando, debemos tomar acciones preventivas, cuidar lo que tenemos para que cuando llegase y ojalá que no llegue, estemos lo mejor preparados», detalló la Jefa de Estado; ya que el objetivo central de los planes a implementar es cuidar lo que se tiene y prepararse ante la posibilidad de que se materialicen los pronósticos climáticos.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTOS: CORTESÍA