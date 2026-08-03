Anuncian plan para incorporar más de 4 mil megavatios de generación termoeléctrica antes de fin de año

CIUDAD MCY..-En base a las acciones para el fortalecimiento y la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la activación de planes específicos orientados a incrementar la capacidad de respuesta y robustecer el sistema eléctrico del país.

La Mandataria Nacional detalló que la prioridad central se enfoca en un plan especial para la recuperación de la generación termoeléctrica, el cual contempla metas concretas de incorporación de potencia para los próximos meses.

«He pedido planes específicos. El primer plan es un plan de recuperación de generación termoeléctrica, que de aquí a final de año nosotros tengamos disponibles adicionales 4 mil 800 megavatios en generación termoeléctrica», precisó Rodríguez.

Asimismo, la Jefa de Estado destacó que estas labores van de la mano con alianzas estratégicas y convenios ya establecidos con empresas de escala internacional, dentro del sector industrial y energético.

» (…) Se suma a los contratos que ya hemos firmado con empresas como la General Electric e IMPSA para generar, fortalecer y hacer más robusto nuestro Sistema Eléctrico Nacional», afirmó.

Con la suma de estos 4.800 megavatios (MW) adicionales y el desarrollo de los convenios tecnológicos en marcha, el Ejecutivo Nacional busca consolidar una infraestructura eléctrica más resistente, optimizando la capacidad de generación y garantizando una mayor fiabilidad en el suministro energético a escala nacional.

ACTIVACIÓN DE FASES DE AGROINDUSTRIA y

Ante los desafíos ambientales actuales y la inminente llegada del fenómeno del «Súper Niño», la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha instruido al Consejo Nacional de Economía a activar de manera inmediata a los distintos sectores de la agroindustria.

El objetivo es establecer un plan productivo especial que garantice la seguridad alimentaria y proteja la producción agrícola del país frente a las variaciones climáticas.

«He pedido que el Consejo Nacional de Economía active a los distintos sectores de la agroindustria para establecer un plan productivo, preservar la producción de alimentos y la producción agrícola», manifestó ante las autoridades que participaron en la videoconferencia con gobernadores para coordinar acciones inmediatas sobre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La mandataria destacó que el momento actual es de «preparación absoluta», instando a las autoridades y a los sectores productivos a anticiparse a los efectos del cambio climático, sin esperar a que las condiciones extremas impacten en el territorio.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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