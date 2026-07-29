Ejecutivo nacional y ONU elaborarán plan de recuperación del país en 60 días

CIUDAD MCY.-Durante el lanzamiento oficial de la Evaluación de Necesidades Post Desastres (PDNA), el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, anunció que en 60 días será presentado a la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, un plan elaborado de la mano con expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Rodríguez aseguró que ha llegado el momento de “pasar del rescate a la recuperación general del país, al renacimiento integral del país, y eso lo queremos hacer de manera ordenada, metódica, científica, teniendo un real del daño y con una mirada estratégica que no nos lleve a reconstruir”, de acuerdo con las instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez.

El vicepresidente sectorial afirmó que la reconstrucción no busca hacerse en función de lo que se tenía, “sino que nos lleve a reconstruir con mayor calidad en cuanto a resistencia ante posibles eventos futuros y mejor calidad en cuanto al modo de vida que queremos para los venezolanos y venezolanas”.

Rodríguez destacó que el renacimiento y la recuperación del país deben hacerse con sustentabilidad, calidad, estética de los urbanismos, economía viable y creciente y como líneas generales, tal y como se ha discutido hasta ahora con los equipos internacionales.

Finalmente, Rodríguez dijo que este jueves inician los talleres con funcionarios de las vicepresidencias de Obras Públicas, Derecho a la Ciudad y el área de Protección Social. «De ahí en adelante se desarrollarán las mesas de trabajo que tendrán 60 días para presentar informe realista y detallado con lineamientos detallados de propuesta para recuperación de las áreas afectadas y con un tributo de recuperación y renacimiento», aseguró.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍ