Presidenta Rodríguez sostiene reunión de trabajo con misión técnica del FMI

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), a fin de dar continuidad al diálogo constructivo establecido en los últimos meses con el organismo internacional.

Las conversaciones se centran en el intercambio de opiniones sobre las perspectivas macroeconómicas, las prioridades de política económica, las áreas de asistencia técnica orientadas a fortalecer las capacidades institucionales y el uso de reservas internacionales para el financiamiento del programa Venezuela Renace.

Durante la jornada estuvieron presentes la ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Fernández; el vicepresidente Sectorial de Economía, Calixto Ortega; el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez; y el viceministro de Hacienda y vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Christiam Hernández.

Asimismo, por parte del FMI, se encontraba el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk; el director asistente del Departamento del Hemisferio Occidental y jefe de misión para Venezuela, Álvaro Piris; y el subjefe de misión para Venezuela, Juan Yépez Albornoz.

La delegación del FMI mantendrá reuniones con altas autoridades del equipo económico y otras instituciones públicas competentes.

El Gobierno nacional reitera su compromiso de mantener un diálogo abierto, constructivo y orientado a resultados con las instituciones financieras internacionales, en respaldo a la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico sostenible, el fortalecimiento institucional y el bienestar del pueblo venezolano

FUENTE: VTV

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