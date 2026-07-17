El adiós de Deschamps y el hambre de Mbappé animan el Francia-Inglaterra por el bronce

CIUDAD MCY.- Francia e Inglaterra pelearán este sábado por la medalla de bronce de este Mundial en un partido con más nombre que alicientes, que supondrá la despedida amarga de Didier Deschamps como seleccionador francés tras catorce años en el cargo.

El técnico de ‘Les Bleus’ cierra uno de los ciclos más gloriosos del equipo nacional con un Mundial (2018) y una Liga de Naciones (2021) bajo el brazo, además de las finales de la Eurocopa 2016 y el Mundial 2022 en su haber.

El encuentro, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami a las 17:00 hora local (21:00 GMT), también brindará al francés Kylian Mbappé la oportunidad de superar provisionalmente a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro, después de que el argentino lo rebasara con dos asistencias en semifinales.

Mbappé y Messi suman ocho goles en el torneo, pero el ’10’ de la Albiceleste figura primero en la clasificación por sus cuatro asistencias, una más que el delantero francés.

Estos dos factores han provocado que la postura francesa hacia este enfrentamiento sea mucho más positiva que en el entorno de Inglaterra.

Deschamps aseguró que harían «todo lo posible» para conseguir el tercer puesto inmediatamente tras caer contra España en semifinales, mientras que Mbappé avisó que tocaba cambiar el chip para este partido.

En comparación, el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, dijo en la rueda de prensa posterior a la derrota contra Argentina que nadie quiere jugar este encuentro.

«Ninguno de nuestros jugadores, ni de los franceses, quiere jugar este partido de consolación. Todos juegan para ganar el Mundial», expresó, antes de subrayar que lo afrontaría «con total profesionalidad».

Tuchel fue el principal objetivo de las críticas tras la derrota en semifinales por su planteamiento rácano en los últimos minutos de partido, que permitió el asedio -exitoso- argentino.

FUENTE : AGENCIA

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