Jesús Valenzuela será el árbitro del tercer lugar del Mundial

CIUDAD MCY.- Venezuela dirá presente en el penúltimo partido de la Copa del Mundo 2026. Y es que la FIFA confirmó este jueves que la terna arbitral para el duelo por el tercer lugar del Mundial es Venezolana.

Jesús Valenzuela como árbitro principal, Jorge Urrego y Tulio Moreno como jueces de línea impartirán justicia en el Miami Stadium en el partido entre Francia e Inglaterra.

En la presente Copa del Mundo, el tridente venezolano ha pitado los partidos de:

Australia 2-0 Türkiye, fase de grupos

Bosnia 3-1 Qatar, fase de grupos

Noruega 2-1 Costa de Marfil, 16vos de final

Recordemos que este es el segundo mundial en el que estan presentes los criollos. En Qatar 2022 estuvieron en dos encuentros.

Esta designación de Jesús Valenzuela, Jorge Urrego y Tulio Moreno enaltece el trabajo que vienen realizando en distintos torneos, posicionándose entre las mejores ternas arbitrales de América y el mundo.

FUENTE : LIDERES EN DEPORTES

FOTO : CORTESÍA