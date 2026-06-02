El arpa venezolana hará historia en la Copa Mundial FIFA 2026 de la mano de Alex Martínez

CIUDAD MCY.- El músico venezolano Alex Martínez, conocido artísticamente como arpamartinez, fue confirmado para presentarse en las actividades del programa de hospitalidad de la Copa Mundial FIFA 2026, llevando el sonido del arpa venezolana al evento deportivo más importante del mundo.

La primera fecha confirmada será el 14 de junio de 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, previo y posterior al partido entre Japón y Países Bajos, donde compartirá su propuesta musical como parte de la experiencia cultural que acompaña al torneo.

Aunque la presentación en Dallas ya está asegurada, se estima que el artista pueda tener otras apariciones dentro del circuito de hospitalidad del Mundial, ampliando la presencia del arpa venezolana en diferentes sedes del campeonato.

Una vida dedicada al arpa

El repertorio de Alex Martínez abarca joropo, rock, jazz, blues, bossa nova, música clásica y electrónica. Desde 2009 comenzó a proyectarse internacionalmente, con México como destino frecuente para clases magistrales y conciertos. En 2012 obtuvo el segundo lugar como mejor arpista y mejor agrupación en el Festival Internacional de Música Llanera El Silbón de Oro.

En 2015 tocó como solista con la Orquesta Sinfónica de México en Ciudad de México y representó a Venezuela en el Festival Mundial del Arpa en Río de Janeiro, Brasil. Un año después, el estado Lara lo distinguió como representante del folklore del año.

En 2019 creó el «joroporock», una fusión de joropo con rock. Su versión de “Nothing Else Matters” de Metallica con dos arpas se viralizó y llamó la atención de la banda. En 2021 ese video ganó el Best Shorts Competition en California y fue incluido en el documental del 40 aniversario de Metallica en Amazon Prime.

En 2022 obtuvo tres premios en los Pepsi Music Awards de Venezuela. Actualmente reside en Houston. En mayo de 2025 fue seleccionado como “Champion” por Make Music Day, organización vinculada a la NAMM Foundation.

Su sitio web es arpamartinez.net y su usuario en todas las plataformas es @arpamartinez (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X/Twitter). También cuenta con perfil en Spotify

FUENTE: PERFILESCON

FOTO: CORTESIA